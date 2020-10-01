Bartın'ın İnkumu sahilinde boğulma vakalarını önlemek amacıyla 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa konulan şamandırayla boğulma vakalarının önüne geçildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu beldesinin yaz boyunca tatilcilerin serinlemek için yoğun olarak tercih ettiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çeken akıntı nedeniyle Karadeniz'de zaman zaman boğulma vakalarının meydana geldiğini belirten Akın, "Çeken akıntıyla ilgili ziyaretçilere uyarıcı broşür dağıttık. Yine dalgalı günlerde sahildeki direklere kırmızı bayrak çekiliyor, belediye hoparlöründen de uyarı anonsu yapıyoruz. Jandarma ve zabıta ekipleri de vatandaşları tehlike arz eden zamanlarda denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Belediye olarak geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da itfaiye müdürlüğümüz bünyesinde 1 bot, 1 jet ski ve 8 cankurtaran personelle 5 ayrı noktada tedbir aldık" dedi.

"Bu yıl can kaybı yaşamadık"

Önceki yıllarda sıklıkla yaşanan boğulma vakalarını önlemek için 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıdan 50 metre açığa şamandıra yerleştirdiklerini aktaran Cemal Akın, şöyle konuştu:

"İnkumu sahiline boydan boya yerleştirdiğimiz şamandıra sayesinde geçtiğimiz yaz sezonu boyunca boğulma olayı yaşanmadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerin tutunmalarının yanı sıra aynı zamanda vatandaşlarımız, işaret niteliği de taşıyan bu şamandıradan daha ileriye geçemiyorlar. Aldığımız tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir can kaybı yaşamadan sezonu geçirdik."