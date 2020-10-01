Haber Giriş: Kaynak: AA
Ali Bozer koronavirüse yenik düştü
Eski Dışişleri Bakanlarından Ali Bozer koronavirüse yenik düşerek vefat etti.
1925 yılında Ankara'da doğan Ali Bozer evli ve üç çocuk babasıydı.
ANAP hükümetleri döneminde Devlet Bakanlığı, Başbakanlık Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Ali Bozer'in Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusu yapmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu taziye mesajı yayımladı, başsağlığı diledi.
"Eski Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Ali Bozer’in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim" dedi.
Etiketler: ali bozer Dışişleri Bakanlığı koronavirüsSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 13:58
Son Haberler
- 14:36
- 14:24
- 14:21
- 14:51
- 14:11
Sıradaki Haber
6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz