Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Kargılı Mahallesi'nde 3 Suriyelinin tarihi eser niteliği taşıyan 2 kitabı satmak için müşteri aradığını belirledi.

Zanlıları operasyonla yakalayan jandarma, deriye işlenmiş ve üzerinde yazı ile hayvan figürlerinin bulunan 2 de kitap ele geçirdi.

Eserler müzeye teslim edildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kitaplar, Tarsus Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.