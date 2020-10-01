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Kırklareli'nde 4 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.
Etiketler: kırklareli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 17:04
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