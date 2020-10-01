Özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Yasin Taş, Karaova Mahallesi'nde çam ağaçlarındaki kozalakları çırpmak için elindeki demir çubukla ağaca çıktı.

Çubuğun ağacın dallarının arasından geçen elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Taş, toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasin Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Taş'ın, evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi.