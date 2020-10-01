Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kalp krizi geçirdikten sonra 3 araca çarpan midibüsün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Faruk Ağrap'ın kullandığı midibüs Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 3 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Faruk Ağrap, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan bir otomobilin sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
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