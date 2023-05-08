Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, tespitler sonucu kentteki 416 bin bağımsız bölümden 106 bininin yıkık, acil, ağır ve orta hasarlı olduğu belirtildi.

Kentte 6 bin 586 yıkık ve acil yıkılacak yapıdan 6 bin 442'sinin enkazının tamamen kaldırıldığı aktarılan açıklamada, böylece enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99,1'inin tamamlandığı kaydedildi.

Toplam 86 bin 715 çadırın dağıtım ve kurulumunun yapıldığı 41 çadır alanı ile bireysel çadırlarda 298 bin 712 kişinin yaşadığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"AFAD tarafından 60 konteyner kent çalışması başlatılmış ve 22 bin 81 konteyner konulması planlanmakta olup konteyner kentlere toplam 15 bin 321 konteyner konulmuştur. Toplam 33 noktada 12 bin 210 konteyner yerleşimi tamamlanarak 39 bin 626 kişi yaşam sürdürmektedir. e-Devlet üzerinden yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı toplam 35 bin 805 konteyner başvurusu yapılmış olup, kriterlere uygun 21 bin 931 talep bulunmaktadır. Vatandaş beyanına göre 68 bin 925 kira yardımı başvurusu olup, kriterlere uygun 47 bin 592 talep bulunmaktadır. Çadır alanlarında toplam 1942 tuvalet ve 908 duş kurulmuştur. Tesislerde toplam 3 bin 238 tuvalet ve 2 bin 354 duş mevcuttur. Toplam 778 çamaşır makinesi, 527 çamaşır kurutma makinesi kurulmuştur. 40 alanda 3 bin 709 konteyner iş yeri planlanmakta olup 1943 iş yeri tamamlanmış ve 1786 iş yeri için çalışmalar devam etmektedir."

2 bin 67 tır yardım malzemesi dağıtıldı

Depremin ilk anından bugüne kadar 38 milyon 683 bin 108 öğün yemek ikramı yapıldığı aktarılan açıklamada, 254 bin kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

Bugüne kadar kentte 2 bin 67 tır yardım malzemesi dağıtıldığı, haberleşmenin yüzde 100 sağlandığı, ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 41 bin 948 üreticiye 182,1 milyon lira, 21 bin 528 yetiştiriciye de 116,4 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığı aktarıldı.