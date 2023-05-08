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Türkiye
TRT Haber 08.05.2023 14:30

İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişi yakalandı.

İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı.

Türkiye'den İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


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