İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı.
Türkiye'den İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Kv3A2bfK8Y