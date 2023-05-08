İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı.

Türkiye'den İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut kartalları tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Kv3A2bfK8Y