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Türkiye
İHA 08.05.2023 14:00

Siirt’te terör operasyonu: 6 tutuklama

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Siirt’te terör operasyonu: 6 tutuklama
[Fotograf: İHA]

Kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı Ekim ayı itibariyle Siirt merkezinde silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü propagandası yaparak suçu ve suçluyu övmek suçlarından toplam 75 şahsa işlem yapıldı.

12 şahıs gözaltına alındı, 6 şahıs ise tutuklanarak Batman M/T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslimleri sağlandı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. 

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PKK/KCK Siirt Terör Örgütü
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