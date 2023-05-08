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Türkiye
DHA 08.05.2023 11:51

Adana'da ilginç kaza: Takla atan araç dik durdu

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Kazada sürücünün 13 yaşındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da ilginç kaza: Takla atan araç dik durdu

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde, Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

Takla atan araç, tarlada dik halde durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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