Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.05.2023 11:26

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Almış gibi yaptıkları aracı başkasına satıyorlar

Araç alış satışındaki yeni dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu. Dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı, parayı kendi alıyor.

okuma süresi
Okuma süresi

Dolandırıcıların şimidki hedefi, internet sitelerine satılık araç ilanı verenler. Yeni dolandırıcılık yöntemini TRT Haber araştırdı.

İlk adım, tespit edilen aracın sahibiyle iletişime geçmek oluyor. Dolandırıcı, "Aracı alacağım" diyerek kapora ödüyor.

Henüz almadığı bu aracı başkasına satmak için harekete geçiyor. Aracı ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. Böylelikle, hemen müşteri buluyor.

Müşteriye "şehir dışında olduğunu, araçla yeğeninin ilgilendiğini, satış vekaletinin de onda olduğunu'' söylüyor. "Yeğenimle fiyat konuşma, benimle konuş" diyor.

Dolandırıcı, birlerinden habersiz olan alıcı ve satıcıyı notere çağırıyor.

Ruhsat sahibine dikkat

Alıcı arabanın gerçek sahibi zannettiği dolandırıcının hesabına aracın ücretini gönderiyor. Dolandırıcının tuzağına düşüyor.

Oto galeri işletmecisi Serkan Kebapçı, alım satım sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor:

"Kişiyi mutlaka göreceksiniz. Ruhsat sahibiyle muhatap olacaksınız. Ekspertizini yapıp, borcunu, harcını, haczini sorgulatacaksınız. Ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak sorun yaşamazsınız."

Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için her adımın kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Niğde'de 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti
12:44
Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
12:50
Tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi?
12:41
Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı
12:46
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
12:16
DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı
İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ifadeye çağırdı
İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ifadeye çağırdı
FOTO FOKUS
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Almış gibi yaptıkları aracı başkasına satıyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Almış gibi yaptıkları aracı başkasına satıyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ