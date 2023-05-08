Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak

İş makineleri gitti, etrafındaki brandalar kaldırıldı.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'deki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi.

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11 Mayıs'tan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon sürecinde hummalı bir çalışma yürütüldü.

Kız Kulesi, hem özgün haline kavuşturuldu hem de depreme karşı güçlendirildi.

Çevre düzenlemesi tamamlanan tarihi yapı 11 Mayıs'tan itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kulenin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu nedenle Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri kulenin ziyarete açılacağı 11 Mayıs'ta 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.

Kız Kulesi hakkında detaylı bilgiye, restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili tüm raporlara www.kizkulesi.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

"Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel"

Üsküdar sahiline gidenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu, yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi.

Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.