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Türkiye
AA 08.05.2023 10:28

7 ilde banka dolandırıcılığı: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde, bir bankanın sistemsel açığından yararlanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

7 ilde banka dolandırıcılığı: 20 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın, organize biçimde hareket eden şüpheliler tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konuyla ilgili çalışmalara yaklaşık iki ay önce başlayan ekipler, 11 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonda 23 şüpheliyi yakalamış, yapılan incelemelerde şüphelilerin, POS cihazları üzerinden yapılan alışverişlerin ardından gerçekleştirilen iade işlemleri sırasında oluşan teknik bir açıklıktan faydalandıkları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, benzer yöntemlerle aynı bankayı dolandırmayı hedefleyen 20 şüpheliyi daha tespit etti.

41 adrese düzenlenen baskında 20 gözaltı

İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da belirlenen 41 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 bin lira para, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı ve 1 kaşe ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

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