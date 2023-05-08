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Türkiye
AA 08.05.2023 10:09

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklu

Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklu
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynatarak bazı kişileri borçlandırıp, zorla senet imzalattıkları ve borçlarını ödemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 2 Mayıs'taki eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternetten yasa dışı bahis oynattığı belirlenen suç örgütüne yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin yasa dışı bahisten 66 milyon 234 bin lira suç geliri elde ettiği belirlenmişti.

Zanlıların adreslerinde 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 2 tabanca, 12 tapu ve100 boş senet ele geçirilmişti.

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