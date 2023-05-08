Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı.
Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.