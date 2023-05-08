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Türkiye
TRT Haber 08.05.2023 09:39

Seçim günü hava nasıl olacak?

14 Mayıs Pazar günü Orta ve Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Seçim günü hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta boyu etkisini sürdürecek yağışlı sistem pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Orta ve Batı Karadeniz'in içi kesimleri ile Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak, Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin tamamında sağanak etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.


 

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