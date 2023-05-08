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Türkiye
İHA 08.05.2023 10:43

İzmir'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İzmir'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Sabah saatlerinde Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi ile 120. Sokak kesişiminde meydana gelen olayda Ege Ordu Komutanlığında görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, karşı yönden gelen Hüsnü Öztepe yönetimindeki plakalı pikapla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde pikap sürücüsü Öztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

6 yaralı hastanelere kaldırıldı Midibüsteki 6 yaralıdan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 2'si ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Öztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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