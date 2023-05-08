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Türkiye
DHA 08.05.2023 14:39

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Temsili fotoğraf: İHA]

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı eğitim aldığı ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planladığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Osmaniye DEAŞ Terörle Mücadele
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