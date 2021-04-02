Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yukarıyabanlı Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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