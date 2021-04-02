İnşaat çalışmaları 2 yıldan kısa süren Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ı bitti.

Kaba inşaat kadar mekanik inşaatın da önemli olduğu merkezde önemli bir teknoloji kullanılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda büyük bir organizasyonla birlikte İstanbulluların ve Türkiye’nin kullanımına sunulacağını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezin tanıtımını Bakan Ersoy yaptı

Bakan Ersoy, hem mimarisi hem de içeriğiyle dünyanın sayılı sanat yapılarından biri olacak yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni tanıttı.

Ersoy, AKM'nin içinde 2 bin 38 kişilik büyük salon, 805 kişilik tiyatro salonu bulunduğunu açıklayarak, buranın sadece tiyatro salonu değil, konserlerin de verilebileceği çok amaçlı salon haline getirilebildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

AKM içerisinde kütüphane, sergi, müzik kayıt stüdyosu da var

AKM içerisinde "Kültür Sokağı" da oluşturduklarını vurgulayan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"İçerideki 2 katlı kütüphane, müzik, sanat, mimari, tasarım kütüphanesi olarak normal bir kütüphaneden ayrışıyor. AKM içinde bir müzik platform bölgesi, müzik aletleri sergisi ve müzik kayıt stüdyosu oluşturuyoruz. Genç müzisyenler çok uygun imkanlarla stüdyoyu kullanarak kültür ekonomisine katkıda bulunabilecekler. 3-11 yaş arası çocuklarımızın müzikle ilk tanışma akademisi, ritim, koro, şan, çalgı gibi aktivitelerin yer aldığı bir çocuk sanat merkezini de oluşturuyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

“Dünyanın sayılı opera salonlarından biri”

Ersoy, tanıtım esnasında merkezin içinde bulunan salonlar hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Dünyanın sayılı opera salonlarından biri olacak 2038 kişilik opera salonu, AKM’nin yeni simgelerinden biri olarak görülüyor.