DHA'nın haberine göre, Samsun'da bir okuldaki 5 çocuk, "silince virüs bulaşmaz" diyerek müzik dersinde aynı flütü kullandı.

Haberde, ortak kullanılan bir flütün 14 kişiye virüsün bulaşmasına neden olduğu, çocukların ailelelerinin de virüse yakalandığı iddia edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü iddiayı yalanladı

Haberle ilgili Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı, haberi yalanladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal medyada, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" başlıklı haber ve haberin içinde Samsun'da bir okulun tabelasının görsellerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın Samsun'da gerçekleşmediğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı kaydedildi.