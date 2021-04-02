Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alçıdan heykeli 1 milyon liraya satarken yakalandılar
[Fotoğraf: DHA ]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 kişi alçıdan 'Zeus'un oğlu' heykeli yaparak satmak istedi. Alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine heykeli 1 milyon liraya satmaya çalışırken gözaltına alındılar.
Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Ekipler, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup, randevu verdi.
"Zeus'un oğlu" diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi.
Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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