Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi. Ekipler, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup, randevu verdi.

"Zeus'un oğlu" diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli 'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi.

Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.