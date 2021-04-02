İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Çay Kenarı Sokak'ta horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine bir barakaya operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede horoz dövüştüren ve COVID-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 54 kişiye toplam 151 bin 870 lira para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: AA]

Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Barakadaki 20 horoz Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.