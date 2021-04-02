Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seyir halindeki motosiklet, ağaca bağlı atın ipine takıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarındaki ağaca bağlı atın ipine takılarak devrilen motosikletin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Mareşal Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ağaca bağlanan at, bir süre sonra yola çıktı.
Bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye, karanlıkta ipi fark etmedi.
İpe takılan motosiklet devrilirken, sürücü ayakta kalmayı başardı. İpin bir anda gerilmesiyle yola düşen at da kalkarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:24
- 14:25
- 14:19
- 13:51
- 14:23
Sıradaki Haber
Melek İpek 2'nci kez hakim karşısına çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz