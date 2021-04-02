Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Melek İpek 2'nci kez hakim karşısında
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek ikinci kez hakim karşısına çıktı.
7 Ocak'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda, Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı.
Gördüğü şiddet ve tehditlere dayanamadığını söyleyen Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü.
İkinci duruşma 15.30'da başladı
Melek İpek, kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyor.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 15.30'da başladı.
Tutuksuz yargılanması istenecek
Duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılan İpek'in iki çocuğu da pedagog eşliğinde dinlececek.
Avukatları ise Melek İpek'in tutuksuz yargılanmasını talep edecek.
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