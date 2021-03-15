Türkiye Melek İpek'i işkenceye uğradığı fotoğraflarla tanıdı.

Melek İpek'e, gece boyunca elleri bağlı bir vaziyette eşi tarafından soyularak işkence edilmişti.

İşkencelere dayanamayan İpek, hem kendisini hem de çocuklarını öldürmekle tehdit eden eşini tüfekle vurarak öldürdü.

İlk kez hakim karşısında

Antalya'da yaşanan olayın katil zanlısı Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı.

2021 yılında ilk kadına şiddet vakalarından oldu. Hatta kadına şiddetin de bir adım ötesine geçti Melek İpek olayı. Mahkemede yaptığı savunmasında geçmişine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.

Eşi Ramazan İpek ile 2006 yılında henüz lise yıllarında arkadaşları vasıtasıyla tanıştığını ve o zamanlardan başlayan şiddetin evlilik yıllarında da devam ettiğini anlattı.

Melek İpek'in hayali üniversiteyi bitirmekti ancak eşinin kıskançlıklarından dolayı bıraktığını dile getirdi. Hamileliği sırasında eşinin eve bir kadın getirdiğini söyledi ve o kadınla gönül ilişkisini anlattı.

Kablo ile dövdü

İpek, kadının evden gitmesini istediğinde de kucağında çocuğu varken kablo ile eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Eşinden ayrılmak istediğini dile getirdiğinde ise ailesini öldürmekle kendisini tehdit ettiğini belirtti. Yaşanan tartışmalarda defalarca eşinin kendisini kelepçeleyerek balkondan atmaya teşebbüs ettiğini de anlattı.

Dava ileri tarihe ertelendi

Davanın iddianamesinde Melek İpek hakkında kasten öldürmeden ömür boyu hapis cezası isteniyor. Antalya'da görülen dava, 2 Nisan 2021 tarihine ertelendi. Zanlının da tutukluluk halinin devamına karar verildi.