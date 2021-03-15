Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirilmişti.

Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Terörist Babat'ın sözde makam aracını takibe alan MİT ekipleri, Babat'ı sınırdan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Rakka'nın batısında seyir halindeyken yakaladı.

MİT ekibi, Babat'ı aracı ile birlikte Türkiye sınır hattına kadar getirdi. Sınır hattında MİT aracına nakledilen Babat, Türkiye'ye getirildi.

Babat'ın aracı ise patlayıcı ile kullanılamaz hale getirildi.

MİT’in Suriye’de yaptığı sıra dışı operasyonun bilinmeyen detayları @trthaber'de.

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İfadeleri ile örgüte ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Eylem planları deşifre edildi

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

2011'de örgüte katıldı

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği biliniyor.