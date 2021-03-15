Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü. Salgındaki son tabloya göre alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'yi hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız"

Dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye'yi 2023 rotasında tutmakta kararlı davrandık. Bu senaryoda kullanılan oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık. Sınırlarımızı güvenlik altına alacak adımları da cesaretle attık.

Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık. Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak kapsamlı reform paketleri geliştirdik. Gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. Hukuk alanındaki reform gündemimizi içere İnsan Hakları Eylem Planımızı daha önce açıklamıştık. Ekonomideki yeni reform programımızı da kamuoyuyla paylaştık. Her türlü yapıcı eleştiriye ve katkıya açığız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız.

"Salgınla mücadeleyi dünyanın takdir ettiği başarı hikayesine dönüştürdük"

Bu virüs 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. 29 bin 500 vatandaşımız maalesef hastalığa yenik düştü.

Türkiye salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda bile sağlık hizmetlerimiz başarıyla sürdü. Vahim sahneleri hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Devletimizin tüm imkanları seferber ettik. Salgın döneminde birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı.

"Yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz"

Sadece salgın döneminde 16 bini aşkın yatak sayılı sağlık tesislerimizi açtık. Bugün itibariyle aşılama sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.https://t.co/thllclzWKC pic.twitter.com/10sTHmLYEw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2021

Kısa çalışma ödeneği

Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.

#SONDAKİKA

[Kısa çalışma ödeneği] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.https://t.co/thllclzWKC pic.twitter.com/H2Xjrz8kXm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2021

"Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu"

Geçtiğimiz kabine toplantısında yüz yüze eğitimin kapsamını epeyce genişlettik. Ülkemizdeki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb'a kadar EBA'ya erişim imkanı sağladık. Sosyal koruma kalkanı ile vatandaşlarımıza 56 milyar lira kaynak aktardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu. 40 milyar prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Biz bize yeteriz Türkiyem dayanışması ile 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere ilettik. Belirlenen esnaf ve sanatkarımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek aileleriyle buluşturduk.

"Mevcut uygulamalar sürecek"

Vaka artışı yaşansa da hastaneye yatış oranı artmadı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. İnşallah bu meselenin üstesinden geleceğiz.