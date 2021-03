Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin anlatıldığı kitapta başta sağlık olmak üzere, eğitim, ekonomi, ticaret, çalışma hayatı ve sosyal hayata ilişkin hükümetin attığı adımlara ayrıntılı şekilde yer verildi.

Kitap, "Bir Yıla Hızlı Bakış", "Türkiye'nin Vizyoner Sağlık Politikası ve Yatırımları", "Türkiye'nin Koronavirüsle Örnek Mücadelesi", "Kapsayıcı Sağlık Hizmetleri", "Ekonomik İstikrar İçin Destekler ve Tedbirler", "Çalışma ve Toplumsal Hayatı Koruma", "Kesintisiz ve Uzaktan Eğitim", "Adalet Hizmetlerinin Sürekliliği", "Kontrollü Sosyal Hayat ve Denetim", "Sanayiyi Destekleyici Adımlar", "Ulaşım ve Haberleşme Alanında Tedbirler", "Tarım Dostu Düzenlemeler", "Temassız ve Kesintisiz Ticaret", "Güvenli Turizm ve Teşvikler", "Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Alanında Destekleyici Çalışmalar", "Salgın Döneminde Dini Hizmetler", "Bilimsel Çalışmalar, Projeler ve Yayınlar", "Uluslararası Yardımlar ve Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tahliye Operasyonu", "Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesinin İletişimi" ve "Uluslararası Medyada Türkiye'nin Başarısı" bölümlerinden oluşuyor.

Kitabın ön sözünü kaleme alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son bir yıldır insanlık tarihinin en derin krizlerinden birine tanıklık ettiklerini anımsattı.

Altun, gelişmiş-az gelişmiş, kuzey-güney, zengin-fakir ülke ayırt etmeksizin dünya genelini etkileyen nadir olaylardan biri olan Kovid-19 salgınının insan hayatı, sağlık, ekonomi, ticaret, siyaset, psikoloji ve sosyoloji alanlarını ilgilendiren sonuçlarının şimdiden derin izler bıraktığını belirtti.

Gelecek on yılları etkileyecek bu salgında kimi ülkelerin kendilerinden beklenmedik ölçüde başarısız olduklarını, kimi ülkelerin de birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyaya örnek olduklarına dikkati çeken Altun, "Türkiye, dünyayı derinden sarsan bu salgınla mücadele ederken millet-devlet birliği ve dayanışmasıyla hareket eden başarılı ülkeler kategorisindeki yerini almıştır. Türkiye, bu mücadeleyi sadece kendisi için göstermemiş, diğer ülkelerin de yardımına koşmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vicdani, insani, eşitlikçi, adil ve hakikatin değerli olduğu bir dünya için yürüttüğümüz mücadelemiz bu küresel salgında da kendisini göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, henüz salgının ilk günlerinde alınan tedbirler, destekler, çalışmalar ve teşvikler sayesinde Türkiye'nin, dünyanın birçok ülkesine göre çok daha iyi şekilde koronavirüsle bir yılı geçirdiğini bildirdi.

"Gönüllü insanlarımızın özverisi bu milletin en büyük harcıdır"

Bu süreçte yakınlarını ve değerli bilim insanlarını kaybetmenin hüznü içinde olduklarını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, salgının kitlesel ölümlere neden olmaması ve hastalığın seyrinin yavaşlaması için sağlıktan ekonomiye, sosyal hayattan çalışma hayatına, turizmden tarıma kadar hayatın her noktasında önlemler alınmış, devletimiz her noktada vatandaşlarına yardım elini uzatmıştır. Milletimizin sabrı, feraseti ve dirayeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kurumlar arası koordinasyon ile bu zorlu sürecin bir yılını geride bıraktık. Dünyada kırk beş gün içinde hastane inşa edebilen iki ülkeden biri olduk. İki salgın hastanemiz, üç şehir hastanemiz ve diğer tüm çalışmalar sayesinde milletimizin güçlü sağlık sistemimize olan güveni daha da arttı. İngiltere, İtalya, Fransa, ABD gibi birçok gelişmiş ülkede zor şartlarda tedavi görmeye çalışan insanlardan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece yurt içindeki vatandaşlarına değil, dünyanın öbür ucunda da olsa vatandaşını ülkesine getirip ücretsiz tedavi imkanlarını sağlayabildi. İşte bu güç, bağımsızlık irademizin bir sonucudur. Kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyacını karşılayan gönüllü insanlarımızın özverisi ise bu milletin en büyük harcıdır."

Altun, dünyaya örnek bir şekilde dayanışma, anlayış, sabır ve inanç içinde bu yüzyılın en büyük sağlık krizini aşmaya çalışan Türk milletinin biraz daha sabretmesinin, bu salgın sürecinin son bulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tüm vatandaşlarını ayırt etmeksizin ücretsiz aşılama sürecini başlatan Türkiye'nin, küresel salgının yarattığı tüm yaraları da çok kısa sürede iyileştireceğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü biz milletiz. Millet olmanın gereği olan her türlü duyguyu içimizde yeşertebiliyor, gereğini yapabiliyoruz. Elinizdeki bu eser, son bir yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi her yönüyle anlatan, tarihe not düşen bir belge niteliğindedir. Diliyorum ki sağlık içinde yaşayacak gelecek nesiller, verilen bu destansı çabayı hayırla yad edecek ve insanlık için yaptıklarımızı daha iyi anlatacaklardır."

Kitaba, "https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/Kovid-2_.pdf" linkinden ulaşılabilecek.