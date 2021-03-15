Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Melek İpek ilk kez hakim karşısında
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek, ilk duruşma için hakim karşısına çıktı.
Olay 7 Ocak'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşandı.
Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı.
İşkence iddiası
Ramazan İpek'in, eşine kelepçe takarak işkence yaptığı iddia edildi.
Gördüğü şiddet ve tehditlerden çekinen Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü. Olayın ardından Melek İpek gözaltına alındı.
Yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianame ise mahkemece kabul edildi. Melek İpek'in kasten öldürmeden ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması istendi.
Duruşma SEGBİS ile yapıldı
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma koronavirüs tedbirleri kapsamında SEGBİS ile yapılıyor.
Tutuklu Melek İpek davaya Antalya L tipi Cezaevi'nden katılıyor.
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