Kartal-Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, Maltepe mevkiindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu.

Polis, minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcunun olduğunu tespit etti.

Minibüs sürücüsü aracını bırakıp gitmek istedi

Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı.

Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.

Sürücüye para cezası kesildi

Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi.

Sürücüye, 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı.

İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, minibüs ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.