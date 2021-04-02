Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatlerini düzenledi.

Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak.

Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Bölgesel trenlerde bazı hatlar hafta sonu işletilmeyecek

Bölgesel trenlerde ise karşılıklı olarak Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Zonguldak-Karabük, Ankara-Polatlı, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Denizli-Aydın-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Afyonkarahisar-Eskişehir, Kütahya-Eskişehir hatları cumartesi ve pazar günleri işletilmeyecek.

Bazı bölgesel trenler cumartesi günleri sınırlı seferle işletilecek

Kars-Akyaka hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-16.50 saatlerinde 2 sefer olarak çalışırken, pazarları çalışmayacak.

İskenderun-Mersin hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi 07.15-19.55 saatlerinde 2 sefer olarak hizmet verecek, pazarları işletilmeyecek.

Islahiye-Mersin hattında karşılıklı 2 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-21.39 saatlerinde 2 seferde çalışacak, pazarları hizmet vermeyecek.

Adana-Mersin hattında karşılıklı 44 sefer olarak planlanan trenler de cumartesi itibarıyla 06.15-20.53 saatlerinde 14 sefer yapacak, pazarları işletilmeyecek.

Batman-Diyarbakır hattında ise karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi-pazar 05.30-19.35 saatlerinde normal seferleriyle çalışmaya devam edecek.

Böylece toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.