Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'nın Kale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kıyıcak Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının artması üzerine bölgede karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların tüm temel ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacak.
Malatya, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı güncel risk haritasında 58 çok yüksek riskli (kırmızı) il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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