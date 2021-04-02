Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 07:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.
Can kaybının yaşanmadığı yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Etiketler: Yangın
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