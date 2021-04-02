Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir kişi, teknesiyle balık avlamak üzere kıyıdan 150 metre kadar açıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgarla tekne alabora olup battı.

Denizde mahsur kalan tekne sahibini kıyıdakiler fark etti ve sahil güvenliğe haber verildi.

Bölgeye giden ekipler amatör balıkçıyı kurtardı.