Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çanakkale'de teknesi batan kişi kurtarıldı
Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi battı. Denizde mahsur kalan tekne sahibi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir kişi, teknesiyle balık avlamak üzere kıyıdan 150 metre kadar açıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgarla tekne alabora olup battı.
Denizde mahsur kalan tekne sahibini kıyıdakiler fark etti ve sahil güvenliğe haber verildi.
Bölgeye giden ekipler amatör balıkçıyı kurtardı.
Etiketler: Balıkçılık Sahil Güvenlik
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