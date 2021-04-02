Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alındı. Vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı.

Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlayacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanırken, Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.