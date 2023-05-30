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Türkiye
AA 30.05.2023 15:33

Malatya'da av yasağını ihlal edenlere 105 bin 620 lira ceza

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 17 kişiye 105 bin 620 lira ceza kesildi.

Malatya'da av yasağını ihlal edenlere 105 bin 620 lira ceza
[Fotograf: AA]

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bot Timi Komutanlığı personellerince, Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağı dolayısıyla denetim yapıldı.

Ekipler, kontrollerde iç sularda sazan ve sazangiller av yasağını ihlal eden ve oltayla avcılık yapan 12 kişiye 5 bin 628'şer lira, zıpkınla avcılık yapan 3 kişiye 1654'şer lira, ruhsatsız ticari avcılık yapan 2 kişiye 16 bin 561'er lira olmak üzere 17 kişiye 105 bin 620 lira idari para cezası uyguladı.

Avlanan kişilerde, 29 dip oltası, 18 kamış olta, 9 tırıvırı, 2 zıpkın, 500 metre ağ ve 9 yardımcı aparat gibi malzemeler ele geçirildi.

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