Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çerkezköy'den Çorlu'ya doğru seyreden ambulans, kavşaktaki ışıklardan dönmek istediği esnada Çerkezköy Otobüs Terminali istikametine dönmek isteyen G.Ö. yönetimindeki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.
Hafif yaralanan sağlık personeline ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.