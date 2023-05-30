Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.05.2023 14:12

Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ambulansla otomobil çarpıştı, 2 ambulans personeli hafif yaralandı.

Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Çerkezköy'den Çorlu'ya doğru seyreden ambulans, kavşaktaki ışıklardan dönmek istediği esnada Çerkezköy Otobüs Terminali istikametine dönmek isteyen G.Ö. yönetimindeki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hafif yaralanan sağlık personeline ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Tekirdağ Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Almanya'da bir cami saldırısı daha
14:33
İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi
14:36
YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
14:10
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
13:56
THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dört yavrusu oldu
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ