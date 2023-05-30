İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan uyruklu K.K.'nin polis olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, bir şüphelinin lojistik firmasında çalışan K.K.'ye telefonla ulaşarak, söz konusu firmaya yapılacak sözde operasyondan bahsedip kadını korkuttuğu, firmanın kasasındaki paraların kendisine teslim edilmesi için ikna ettiği ortaya çıktı.

Olayın devamında mağdur kadının 40 bin euro ve 2 bin dolar para bulunan çantayı firmanın önünde buluştuğu şüpheliye teslim ettiği belirlendi.

33 bin euro ele geçirildi

Polis ekipleri, buluşma anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından eşkalini tespit ettikleri şüpheli Yasin A.'yı yakaladı.

Şüpheliye yardım ettiği belirlenen M.B. de gözaltına alındı. Çantada bulunan paraların 33 bin euroluk kısmı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasin A.'nın tutuklandığı, diğer şüpheli M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.