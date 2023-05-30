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Türkiye
AA 30.05.2023 13:14

5 ilde PKK/KCK operasyonu: Eski HDP yöneticisi ve 6 kişiye tutuklama

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden, aralarında eski HDP yöneticisinin de olduğu 7'si tutuklandı.

5 ilde PKK/KCK operasyonu: Eski HDP yöneticisi ve 6 kişiye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 23 Mayıs'ta Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 24 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aranan bir zanlı daha yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan eski HDP Yenişehir İlçe Başkanı E.D'nin de arasında olduğu 7'si tutuklandı.

HDP il yöneticisi D.A. hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına, HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K'nin de aralarında olduğu 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

Mersin merkezli 5 ilde 23 Mayıs'ta 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP'nin il ve ilçe yöneticilerinin de arasında olduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Mersin Terör Örgütü PKK/KCK HDP
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