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Türkiye
AA 30.05.2023 12:44

Gaziantep'te iki aile arasında bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Gaziantep'te iki aile arasında bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Göllüce Mahallesi'ndeki iki komşu aile arasında otopark sorunu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir, Mehmet ve İsmail T. adlı kardeşler yaralandı.

Yaralılardan Bekir T, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Bekir T'nin cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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