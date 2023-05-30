Hudut Kartalları 4'ü terörist 10 kişiyi yakaladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı.



Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JWhx5MDXo1