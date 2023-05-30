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Türkiye
TRT Haber 30.05.2023 12:48

Hudut Kartalları 4'ü terörist 10 kişiyi yakaladı

Türkiye-Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü terörist 10 kişi yakalandı.

Hudut Kartalları 4'ü terörist 10 kişiyi yakaladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


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Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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