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Türkiye
DHA, AA 08.09.2023 20:01

Malatya'da ağır hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Yaşanan depremlerde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 75 dönüm bir alan üzerine 1995 yılında inşa edilen 11 bloktan oluşan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 15 kat yükseklikteki 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılarak yıkılmaya başlandı.

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Binaların yıkımı için 500 kilogram dinamit kullanıldı. Başarılı bir şekilde 2 blokun yıkımı gerçekleşirken, Yeşil Evler'in geriye kalan 9 bloku 15 Eylül'de 2,5 ton dinamitle yıkılacak.

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