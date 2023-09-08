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Türkiye
TRT Haber, AA 08.09.2023 17:51

Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerin motoru yandı

İstanbul'da Vezneciler Metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerin motorundan dumanlar yükseldi. Olay, kısa süreli paniğe neden oldu.

Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerin motoru yandı
[Fotograf: DHA]

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler istasyonunda, yürüyen merdivenlerden birinin elektrik aksamında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen teknik ekipçe merdivenin yanında ve altında bulunan metal plakalar açılarak dumanların çıktığı iç bölüme itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu sırada metro istasyonunun Beyazıt istikametindeki girişi geçici olarak yolcu geçişine kapatıldı.

Görgü tanığı vatandaşlardan Bekir Sirkeci, yürüyen merdivenlerden dumanların çıktığını görüp yangın tüpüyle müdahale ettiğini belirterek, "Bir anda dumanlar, alevler çıkıyordu. Ben de dükkandaki tüpü alıp koştum. İlk anda alevi söndürdüm, tüpümüz bitti. İkinci tüpü aldık, o da bitti. Daha sonra itfaiye yetişti. Neden çıktığını bilmiyoruz." diye konuştu.

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