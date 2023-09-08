Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2023 16:42

Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bu sırada, protokol sırasında yer alan Kıbrıs gazisi İsmail Kayratçı (70) fenalaştı. Tören alanındaki sağlık personelinin müdahale ettiği Kayratçı'nın tansiyonu düştüğü ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü

"Şehrimizi işgal eden Yunan kuvvetleri, milletimize büyük acılar yaşatmıştır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törende, Manisa'nın düşman işgalinden sonra küllerinden doğduğunu ifade etti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Bugün, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gördesli Makbule'nin, Parti Pehlivan'ın, Müftü Alim Efendi’nin ve on binlerce isimsiz kahramanın ruhlarının şad olduğu gündür. 26 Mayıs 1919'dan 8 Eylül 1922'ye kadar geçen sürede şehrimizi işgal eden Yunan kuvvetleri, milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin şehrimize ulaşmasıyla bu zulüm son bulmamış, kahraman Türk ordusundan kaçan Yunan birlikleri, şehrimizin yüzde 85’ini yakmıştır. Bu yüzden bu kadim şehre 'küllerinden doğan şehir' diyoruz."

Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yönettiği "Gördesli Makbule" oyunu sahneledi.

Törenin sonunda Afyon Kocatepe'den yola çıkan atlı birlikleri getirdikleri Türk bayraklarını Vali Enver Ünlü ve Başkan Ergün'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından teslim edilen Türk bayrağını alan Büyük Taarruz Bisiklet Grubu da Ankara Anıtkabir ve kurtuluş mücadelesinin yaşandığı yerlerde bulunan şehitliklerden aldıkları toprağı Vali Ünlü'ye teslim etti.

Atlı birlikleri ve bisikletli grup daha sonra İzmir'e uğurladı.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Bursa'da aranan 101 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Bakan Özhaseki: 200 bin afet konutu 3 ay sonra teslim edilmeye başlayacak
17:26
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
17:24
Tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık 'su perisi heykeli' bulundu
17:31
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
16:49
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı
16:13
ABD: Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi için daha alınacak çok yol var
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ