Alanya'daki zincirleme kaza kamerada

Hacımehmetli Mahallesi'nde beton mikseri, pikaba çarptı. Savrulan pikabın çarptığı safari cipi de devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, safari aracındaki Polonyalı turist T.P.K'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan cip sürücüsü ve 9 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.
Kaza anı kameraya yansıdı
Öte yandan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel çıkışında beton mikserinin arkadan çarptığı pikabın savrularak safari aracına çarpması yer aldı. Ardından beton mikserinin safari aracını sürüklediği de görüldü.