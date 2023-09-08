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Türkiye
AA 08.09.2023 19:11

Alanya'daki zincirleme kaza kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikseri pikapa çarptı. Savrulan pikabın çarptığı safari cipi ise devrildi. Cipte bulunan 1 turist hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ile 9 turist hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise KGYS kamerasına yansıdı.

Hacımehmetli Mahallesi'nde beton mikseri, pikaba çarptı. Savrulan pikabın çarptığı safari cipi de devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, safari aracındaki Polonyalı turist T.P.K'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan cip sürücüsü ve 9 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel çıkışında beton mikserinin arkadan çarptığı pikabın savrularak safari aracına çarpması yer aldı. Ardından beton mikserinin safari aracını sürüklediği de görüldü.

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Alanya'daki zincirleme kaza kamerada
Alanya'daki zincirleme kaza kamerada
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