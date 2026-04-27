TRT Haber 27.04.2026 15:52

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Sıradaki Haber
Artvin merkezli suç örgütü operasyonu: 35 gözaltı
SON HABERLER
16:59
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı
16:45
Bakan Işıkhan: Gelecek, insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır
16:40
Bakan Işıkhan: Küresel değişimleri bir risk değil fırsat olarak değerlendiriyoruz
16:40
Bakan Şimşek: Reform programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
16:36
Bakan Kacır: 'Tech Visa' kapsamında dijital şirketlerin kuruluş süreçleri sadeleştirildi
16:37
Bakan Bolat: Serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarını yayma aşamasındayız
"Vanadokya"daki atlı jandarma timi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
"Vanadokya"daki atlı jandarma timi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ