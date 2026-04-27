TRT Haber 27.04.2026 15:32

Artvin merkezli suç örgütü operasyonu: 35 gözaltı

Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul, İzmir ve Erzurum’da operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri ve ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 28’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 510 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır mal varlığı ile 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

