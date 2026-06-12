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Dünya
CNN International 12.06.2026 10:30

İtalya'da şemsiye yasağı: Sadece 10 ila 65 yaş arasındaki kişiler getiremeyecek

Sardinya Adası’nın en ünlü sahillerinden birinde, acil durum tahliyelerini kolaylaştırmak amacıyla 10 ila 65 yaş arasındaki kişilerin plaja şemsiye getirmesi yasaklandı. Güneş yanığı riskine rağmen getirilen bu kısıtlama, yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekiyor.

İtalya'da şemsiye yasağı: Sadece 10 ila 65 yaş arasındaki kişiler getiremeyecek

İtalya’nın dünyaca ünlü adası Sardinya’nın güney kıyısında yer alan Punta Molentis Plajı, bu yaz tatile gelenleri şaşırtan ve tartışmalara yol açan yeni bir uygulamayla gündeme geldi. Yerel yönetim, plajda oluşabilecek acil durumlarda tahliye işlemlerini aksatmamak ve güvenliği sağlamak gerekçesiyle şemsiye kullanımına yaş sınırı getirdi.

Alınan karara göre, sahilde sadece 10 yaşından küçük çocuğu olan aileler ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin tek bir büyük şemsiye açmasına izin verilecek. Bu yaş grubunun dışındaki tüm ziyaretçilerin şemsiye, çadır veya benzeri gölgelik sistemlerini kurması tamamen yasaklandı.

Ekim ayının sonuna kadar geçerli olacak yeni kurallar kapsamında plaja girişler de ücretli hale getirildi. Engelli vatandaşlar ve refakatçileri hariç tutulmak üzere, sahile ayak basan herkesten yaklaşık 10 euro giriş ücreti alınmaya başlandı.

Karara tepkiler büyüyor

Güneş korumasının ve cilt sağlığının hiçe sayıldığını savunan plaj sakinleri, belediyenin internet sitesi ve sosyal medya üzerinden karara sert tepki gösterdi. Birçok tatilci, güneşten korunmak için illa çocuk sahibi mi olmak gerektiğini sorarak durumu tiye alırken, bazıları da bu kararın ardından plaj gününün acil serviste yanık tedavisiyle biteceğini belirterek yetkilileri eleştirdi.

Belediye yönetimi ise eleştirilere karşı kararın arkasında duruyor. Yetkililer, geçtiğimiz yıl bölgede çıkan bir yangın sonrasında sahildeki kalabalık ve şemsiye kirliliği nedeniyle onlarca insanın teknelerle tahliye edilmesinde büyük zorluklar yaşandığını hatırlatıyor. Benzer bir felaketin önüne geçmek için bu tarz radikal önlemler almaktan başka çare kalmadığı ifade ediliyor.

İtalyan sahillerinde sıkı kurallar dönemi

İtalya’da plaj kültürünü düzenleyen kurallar, son yıllarda hem yerel halkı hem de turistleri zorlayan bir boyuta ulaştı. Ülke genelinde kıyıların büyük bölümü, günlük ücretleri yüzlerce euroyu bulan özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Başkent Roma yakınlarındaki Ostia gibi bölgelerde, usulsüz işletilen veya kamu arazisini işgal eden birçok plaj kulübü bu sezon mühürlendi.

Üstelik şemsiye kısıtlaması, İtalyan sahillerindeki tek ilginç kural değil. Aşırı yoğunluğu önlemek adına birçok plajda internetten ön rezervasyon sistemi uygulanıyor ve teknelerle gelen ziyaretçilere 90 dakikalık zaman sınırı konuyor. Ayrıca Sardinya genelinde sahillerden kum taşınmasını engellemek için havlu yerine hasır mat kullanılması zorunlu tutuluyor ve bu kurallara uymayanlara binlerce euroluk ağır para cezaları kesiliyor.

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İtalya Turist Sahil
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