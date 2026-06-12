Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2026 09:48

ABD'nin gece İran'a ait iki İHA'yı düşürdüğü öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu açıklaması gündemdeyken, Washington yönetiminin, İran'a ait olduğu belirtilen iki insansız hava aracını (İHA) dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürdüğü iddia edildi.

ABD'nin gece İran'a ait iki İHA'yı düşürdüğü öne sürüldü

Fox News'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, İran'ın gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, söz konusu saldırıda İran'a ait iki İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, buna rağmen boğazdaki deniz trafiğinin devam ettiğini savundu.

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuşmuştu.

ETİKETLER
İran ABD İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 88,58 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:59
Vize aracılık firmalarının yanıltıcı reklamlarına "durdurma" cezası
09:49
Nemrut'ta çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza kesildi
09:47
Brent petrolün varili 88,58 dolardan işlem görüyor
09:38
Küresel piyasalarda "barış" fiyatlanıyor
09:20
Axios: ABD uçakları İran anlaşması hazırlıkları için Avrupa'ya hareket etti
09:09
Kanada ve ABD arasında anlaşmazlığa yol açan köprünün açılışı ertelendi
İstanbul'da hilal
İstanbul'da hilal
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
Soykırımcı İsrail ordusunun ahlaksızlığı dünya gündeminde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ